Trump macht sich die Welt, wie er will

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist wahrlich ein Phänomen. Nachdem FBI-Agenten sein luxuriöses Anwesen in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida durchsuchten, schlüpfte er einmal mehr reflexartig in die Opferrolle und sprach von einer politischen Verfolgung der ''radikal linken Demokraten''. Da sich Trump in seinen Erzählungen die Welt macht, wie sie ihm gerade gefällt, ist es absolut wichtig und richtig, dass der demokratische und auf Checks und Balances aufgebaute Rechtsstaat nicht vor ,,The Donald'' kapituliert. Auch ein ehemaliger Präsident steht nicht über dem Gesetz. In Österreich wäre ein Politiker mit einer solchen Vita bei Wahlen definitiv chancenlos. Dass Trump in den USA als aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat gehandelt wird, wirft jedenfalls kein gutes Licht auf das Land.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd