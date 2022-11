Truthahn-Zucht für Thanksgiving katastrophal

Auf der Chronik vom 22. 11. wird die "Begnadigung" von den zwei Truthähnen "Chocolate" und "Chip" durch den US-Präsidenten als "Gute Nachricht" erwähnt. Selbst wenn die zwei auf einem "Gnadenhof" landen und bis zu ihrem natürlichen Tod weiterleben dürften, wäre es für sie keine lebenswerte Perspektive. Bei den in der Fleischproduktion weltweit unter dem Namen "Big 6" verwendeten Hybridrassen für "schwere Zerlegeputen" handelt es sich nämlich um Qualzuchten, die ihr Geburtsgewicht von 60 Gramm in knapp fünf Monaten auf bis 21 Kilogramm um das 350-fache steigern. Mit einem Brustmuskelanteil von 40 Prozent können sie dann kaum mehr gehen und stehen, liegen fest und leiden unter Dekubitalstellen. Die Abermillionen namenlosen Puten, die in der Massentierhaltung gnadenlos instrumentalisiert einen wesentlichen Beitrag zur Überernährung und zum Klimawandel leisten, bleiben unerwähnt.

Für sie ist "Thanksgiving" definitiv keine gute Nachricht, allenfalls eine Erlösung von ihrem Leiden. Für eine Nation mit globalem Führungsanspruch eine Kulturschande.







Dr Erik Schmid, 6840 Götzis