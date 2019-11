Türkis-Grün: eine Analyse

"Wenn zwei Menschen immer wieder die gleichen Ansichten haben, ist einer von ihnen überflüssig."- Zitat Winston Churchill. Daher: Der ÖVP ist zwar ein beeindruckender Erfolg, aber keine Mehrheit im Parlament gelungen. Sie hat derzeit für eine Regierungsmehrheit, außer den Grünen, keinen sinnvollen anderen Partner. Alternativ wäre eine Minderheitsregierung spannend, aber nur von kurzer Dauer! Die Grünen sind zwar dzt. "in", aber doch nur eine kleinere Partei. Sie haben jedoch als Regierungspartei die große Chance, einen Teil ihrer Ideen zu verwirklichen, in der Opposition praktisch kaum.

Wir haben immer mehr wovon wir leben, aber immer weniger, wofür wir leben. Dazu haben beide Parteien unterschiedliche Blickwinkel. Daher hängt die Chance einer Zusammenarbeit davon ab, ob neben den vereinbarten Gemeinsamkeiten die wahrscheinlich großen, eventuell fast unüberwindlichen Hürden in einen koalitionsfreien Raum, sprich erlaubte Suche von Mehrheiten im Parlament, ausgelagert werden können. Ich meine daher: Regieren ist kein Zufall, sondern das Ergebnis intelligenter Anstrengungen!

Günther Gutmann, 4040 Linz