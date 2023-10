Tugenden machen Welt zu besserem Ort

In einer Welt voller Kriege, Hass, Gewalttätigkeiten, Neid, Intrigen, politischem Hickhack, Verfolgung und so weiter fallen mir einige Tugenden ein, die mir in meiner Jugend gelehrt wurden: Anstand, Begeisterung, Bescheidenheit, Durchhaltevermögen, Durchsetzungsvermögen, Ehrlichkeit, Einsatzbereitschaft, Entschlossenheit, Fleiß, Freude, Freundlichkeit, Freundschaft, Friede, Fürsorge,

Geduld, Gerechtigkeit, Großzügigkeit, Güte, Herzensreinheit, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Idealismus, Kooperation, Kreativität, Liebe, Loyalität, Mitgefühl, Mut, Ordnung, Respekt, Selbstdisziplin, Selbstbewusstsein, Sorgfalt, Takt, Toleranz, Treue, Verantwortungsbewusstsein, Verständnis, Vertrauen, Zufriedenheit, Zuverlässigkeit und Vieles mehr. Jede dieser Tugenden würde unsere Welt etwas besser machen. Die Menschheit sollte diese Vorgaben für eine friedliche, anständige und gerechte Welt beherzigen und alles wäre gut.

Hans Wiesinger, 5020 Salzburg