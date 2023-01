Tun, was man kann für die Umwelt

Der Leserbrief zum Thema Abfallbeseitigung wurde wohl in einer ersten unüberlegten Reaktion verfasst. Ich habe mich schon immer gewundert, warum so viel wertvoller Kunststoff mit dem Restmüll verbrannt wird.

Zu den Bedenken der Frau Spornberger: Wir machen die Entsorgung so: Beim normalen Abwasch werden Joghurt-Becher und Co einfach mitgewaschen. Die Dosen und Gläser kommen mit in den Geschirrspüler. Wenn kein Abwasch in Sicht ist, werden diese Behälter einfach im Restmüll entsorgt.

Der größte Teil des Kunststoffs sind sowieso saubere Behälter und Folien von Obst, Gemüse und Backwaren. Die Getränkeflaschen und Milchpackerl haben wir schon immer in den gelben Sack gegeben.

Also bitte alles nicht so eng sehen, aber tun, was man kann für unsere Umwelt.







Friedrich Sorger, 5020 Salzburg