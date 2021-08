Tunnel ist nicht umweltverträglich

Magnus Brunner, ÖVP, fordert eine Verkürzung der UVP-Verfahren. Grund für diese Forderung ist, dass UVP-Verfahren zu lange dauern. Doch dafür sind meiner Meinung nach nicht die Einsprüche der Anrainer schuld, sondern die mangelhaften Einreichunterlagen der Projektbewerber und die Projekte, die in der eingereichten Form nicht umweltverträglich sind.

Wenn bei der Beurteilung des Flachgautunnels nach dem UVP-Gesetz bei den fünf schützenswerten "Gütern" Raum, Tiere, Pflanzen, Boden, und Landschaftsbild sowohl in der Bauphase als auch danach "nachteilige" Auswirkungen auf die Umwelt vorausgesagt werden, dann würde man sich eigentlich von der Politik, im Besonderen von den Grünen, einen Aufschrei erwarten. So ein Projekt müsste auf der Stelle zurückgezogen werden. Doch dem ist nicht so. Dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs wird alles untergeordnet, sogar die eigenen Überzeugungen.

In der Bauphase werden zusätzlich merkbar nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, die Gewässerökologie und auf die Luft prognostiziert, mindestens 14 Jahre lang, denn so lange dauert aktuell der Bau des Tunnels. Vorausgesagt werden alle diese negativen Auswirkungen von Gutachtern der ÖBB.

Ist der Flachgautunnel ein umweltverträgliches Projekt? Ich sage nein, denn unser Boden, Artenschutz, Klimaschutz und unser Wasser sind überlebensnotwendig.

Der Flachgautunnel wurde im Dezember 2018 erstmals zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht, also vor mehr als zweieinhalb Jahren. Geht es nach Staatsekretär Brunner, sollte es künftig eine verbindliche Maximaldauer für UVP von zwei Jahren geben. Daraus folgt, dass der Flachgautunnel eigentlich schon längst hätte abgelehnt werden müssen, denn die ÖBB sind noch immer auf der Suche nach einer Deponie.



Franz Goiginger, 5203 Köstendorf