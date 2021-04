Tunnel umweltverträglich denken

Auch wenn die ÖBB es anders darstellen (Leserbrief vom 31. 3. 2021), die von uns angegebenen Daten und Zahlen zum Flachgautunnel sind richtig und belegbar. Es sind die ÖBB, die Fakten immer wieder verharmlosen.

Medienberichte anlässlich der Trassenpräsentation im Jahr 2013 belegen (im Internet nachlesbar), dass man 2024 mit dem Bau beginnen wollte und 2032 sollten die ersten Züge durch den Tunnel rollen. Mehrere Salzburger Politiker baten damals die ÖBB, den Zeitplan zu überdenken. Acht Jahre Bauzeit war den Politikern zu viel. Jetzt sind es 16 Jahre. Das ist definitiv der Umwelt und den betroffenen Menschen zu viel!

Herr Mosser erklärt die Kostenexplosion von 1,6 Mrd. Euro im Jahr 2013 auf 2,8 Mrd Euro im Jahr 2019 mit der eingerechneten Inflation. Eigenartig und irritierend, dass die ÖBB die Baukosten einmal ohne und einmal mit Inflation präsentieren. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach werden 2,8 Mrd Euro an Steuergeld ohnedies nicht ausreichen. Der Europäische Rechnungshof hat bei allen im Vorjahr geprüften Infrastrukturprojekten Mehrkosten in Milliardenhöhe verglichen mit den Einreichkosten bemängelt. Die Projekte werden von den Mitgliedsstaaten in der Regel kleingerechnet. Nachträgliche Erweiterungen und Risiken im Bau führen in Folge zu massiven Bauverzögerungen und Verteuerungen.

Dazu kommen Naturraumzerstörung, Trinkwassergefährdung, enorme CO2-Freisetzung durch Tunnelbau und Waldvernichtung. Ist dieses Projekt in der eingereichten Form wirklich umweltverträglich?



Helmut Nocker, 5203 Köstendorf