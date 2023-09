Es ist eine Zumutung, was die Asfinag gegenüber ihren "Kunden", die eine Jahresautobahnvignette gekauft haben, nun auf der A10 aufführt. Man darf sich nicht wundern, wenn nun wieder über den Triebener Tauern in den Süden gefahren wird.

Wo ist in dieser Angelegenheit unsere Verkehrsministerin?

Günter Fürweger, 4400 Steyr