Turbokapitalistischer Weg

Bei allem Verständnis für die Sorgen der Bürgermeister, möchte ich doch zu bedenken geben, worum es sich bei diesen Auslagerungen konkret handelt: nämlich um weltweit tätige, börsennotierte Dienstleistungskonzerne, die gewinnbringend arbeitend ihre Aktionäre zu bedienen haben. Es ist wie mit der Post: Seit sie an der Börse ist, kommt sie oft nicht mehr an. Und man glaube bloß nicht, dass die Arbeitsplätze in dergleichen Einrichtungen attraktiver werden. Aber es ist wahrscheinlich eh schon zu spät, Österreich und ein Großteil der Welt sind offenbar unwiederbringlich auf dem turbokapitalistischen Weg.

Maria Hanke, 5400 Hallein