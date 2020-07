Twin Towers in Großarl

20 Millionen Euro für ein Fünf-Sterne-Resort - und eine gesichtslose, beliebige, austauschbare Fassade, die man so überall in Österreich hinstellen könnte und die den Eindruck erweckt, Leitgedanke sei die Kostenminimierung gewesen. Treibt es die Kosten wirklich unvertretbar in die Höhe, wenn man bei der Außengestaltung zu gestalten versucht? Wohin man schaut: fade Kobel mit Flachdach, am besten in Betongrau, denen irgendein Kritiker verlässlich eine überraschende Formensprache und eine aufregende Auseinandersetzung mit der Umgebung attestiert. Durchaus richtig, wenn man davon ausgeht, dass auch die Faust aufs Aug aufregt und überrascht.







Mag. Hemma Lexner, 8042 Graz