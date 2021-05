U-Ausschuss: Die Hektik steigt

Der U-Ausschuss wurde nun endgültig vom Ibiza- zum Kurz/Blümel-Ausschuss umfunktioniert. Gleichzeitig scheint die Hektik zu steigen, weil zumindest bis jetzt der sogenannte "rauchende Colt" noch nicht gefunden wurde und das Ende des Ausschusses mit Juli näher rückt.

Da die WKStA offenbar über Wunsch der Opposition die Auswertung der Chats von Strache, des Hauptakteurs von Ibiza nicht vorreihen will, wird sich der Ausschuss vorrangig weiter stundenlang und durch tausende von Mails, Aktenseiten und viele Aussagen zur Klärung der staatsgefährdenden Frage mühen, ob und wenn ja, wie die ÖVP einen Günstling in die Position des Chefs der ÖBAG gehievt hat. Dass solches - leider - in den Gremien von Bundesländern oder anderer staatsnaher Betriebe geschehen dürfte, bleibt uninteressant, weil man dabei allenfalls Landeshauptleute treffen könnte, nicht aber einen ungeliebten Kanzler. Was wäre geschehen, hätte die ÖVP einfach erklärt:

Ja, das ist unser Mann, wir vertrauen ihm und wollen ihn in dieser Funktion. Vermutlich wenig, weil alle Parteien, die länger an der Regierung waren, diesen unguten Ablauf kennen.

Leider kommt in den Reden im Nationalrat und in Pressekonferenzen der Opposition schon länger teilweise tiefste Abneigung, wenn nicht bereits Hass gegen den politischen Gegner zum Ausdruck. Man stellt sich daher die bange Frage, wie nach Ende des nunmehrigen Geschehens - und es wird ein Ende geben - noch ein zumindest distanziertes Miteinander der Parteien im Sinne der Bevölkerung entstehen kann.

Denen, die wegen des Verdachtes der Falschaussage des Kanzlers von einer Bananenrepublik sprechen, sei gesagt: Österreich verfügt über eine bestens funktionierende Verwaltung, ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem, eine absolut unabhängige Justiz und - noch - inneren Frieden.

Diese Errungenschaften rechtfertigen es nicht, um kurzfristiger Vorteile Willen das eigene Land herabzuwürdigen.

Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg