U-Ausschuss ohne mediale Tagespräsenz

Wenn in Hinkunft diverse Untersuchungsausschüsse live übertragen werden, werden diese mit hoher Wahrscheinlichkeit dadurch nicht besser und der Bildungsauftrag des ORF so auch nicht erfüllt werden.

Eigentlich ist den gelungenen Ausführungen dazu von Andreas Koller (SN v. 27. 11., vor allem der Finanzierungsvorschlag am Ende) und Alexander Purger (SN v. 29. 11.) nichts hinzuzufügen. Vielleicht würde es aber helfen, solche Ausschüsse in Hinkunft ohne mediale Tagespräsenz und Selbstdarstellung arbeiten zu lassen, nach Abschluss dem Parlament beziehungsweise dem Bundesrat und allenfalls einem zukünftigen obersten Justizorgan einen schriftlichen Abschlussbericht vorzulegen und diesen weitere Schritte zu überlassen.





Fritz Gruber, 5020 Salzburg