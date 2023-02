Die U-Bahn in Salzburg dient nicht zur Entlastung des Verkehrs von und nach Nord-Ost, Ost und Süd-Ost. Richtung Süden wäre sie eine Parallele zur S-Bahn. Bleibt also nur, sie gegebenenfalls als Schutzraum bei Bomben und Raketen zu nützen, was bei dem Konflikt mit Putin nicht 100%ig auszuschließen ist. Diese Weitsicht entspräche allerdings einem großen Pessimismus.







Margarethe Göllner, 5020 Salzburg