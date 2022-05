U-Bahn-Lösung ist notwendig

Bitte nicht schon wieder! Endlich gibt es eine verbindliche 50%ige Finanzierungszusage aus Wien für eine U-Bahn-Lösung in Salzburg, schon wird wieder darüber diskutiert und diese infrage gestellt.

Als Ende der 60er-Jahre in Wien begonnen wurde, die U-Bahn zu bauen, wäre bei einer Befragung über die Sinnhaftigkeit einer solchen keine Mehrheit zu erreichen gewesen. Ich bin froh, dass zu dieser Zeit Politiker mit Visionen und Weitblick im Amt waren, oder kann sich heute irgendjemand Wien ohne die vielen U-Bahn-Linien vorstellen?

Genauso notwendig ist eine solche Verkehrslösung seit Jahren auch in Salzburg, sonst wird es in unserer Landeshauptstadt und der Umgebung in zehn, 20 oder 30 Jahren verkehrspolitisch heißen: Rien ne va plus - Nichts geht mehr!



Gerhard Cirlea, 5400 Hallein