Über 70 zum Fahrereignungstest

Wie so ein Fahreignungstest in der Praxis verläuft, erlebte im Vorjahr ein guter Bekannter von mir. Der Mann ist Seniorchef eines Transportunternehmens mit zwanzig Mitarbeitern. Er ist für sein Alter top fit, fährt im Jahr circa 30.000 Kilometer mit dem Pkw, hatte nie einen Unfall und wollte seinen Lkw-Führerschein (der alle zwei Jahre verlängert werden muss) verlängern.

Dabei geriet er in die Fänge einer Amtsärztin, welche ihm nicht den Lkw Führerschein verlängerte, sondern bei dieser Gelegenheit ihm ohne nachvollziehbaren Grund auch noch den Pkw-Führerschein entzog. Er nahm diese Entscheidung nicht zur Kenntnis, nahm sich einen Anwalt und kämpfte dagegen an. Das letzte in diesem Akt war dann eine Prüfungsfahrt mit einem Fahrschulauto einem Fahrlehrer und einem Prüfer auf der Rückbank sowie bei Achtzehnjährigen auch. Diese Prüfungsfahrt ging von Maxglan durch die Stadt hinaus nach Wals über die Autobahn und nach einer Stunde wieder zurück ans Ziel.

Am Ende meinte der Prüfer besser kann man nicht Auto fahren und er bekam zumindest seinen Pkw-Führerschein wieder zurück. Dass so ein monatelanger Kampf mit Anwalt, Gutachtern und Fahrstunden schnell einmal mehrere tausend Euro kosten kann, versteht sich von selbst. Er konnte sich als erfolgreicher Unternehmer das leisten, aber was machen Mindestpensionisten, die ohnehin schon überlegen müssen, ob sie sich überhaupt ein Auto leisten können.

Zudem gibt es nicht so wenige Pensionisten und Pensionistinnen, die nie auf eine Autobahn fahren, weil es in der Nähe ihres Wohnortes keine gibt, die auch kaum in die Stadt fahren, wie sollten die eine Prüfungsfahrt so wie sie mein Bekannter machen musste überhaupt bestehen. So viel zum Thema Fahreignungstest über 70.



Hans Haberl, 5151 Nußdorf-Kleinberg