Über den eigenen Tellerrand hinausblicken

Ich möchte mich zu dem Leserbrief von Herrn Reischenböck "Zum Mohren sind nicht rassistisch" am 17. 2. 2022 äußern.

Dass das Wort eigentlich von den Mauren kommt, stimmt zwar, es wurde jedoch auch in die deutsche Sprache übernommen, wo es zur Beschreibung dunkelhäutiger Menschen verwendet wurde. Dies kann auch in der Definition des Duden schnell nachgeschaut werden. Und es mag sein, dass es traditionell Gaststätten, Apotheken oder Marken mit diesem Namen gibt, was aber noch lange nicht bedeutet, dass es ok ist. Traditionen sind nicht automatisch gut oder sollten beibehalten werden, auch die Unterdrückung der Frauen war Tradition. Bis in die 70er-Jahre konnte ein Mann seiner Frau verbieten, arbeiten zu gehen. Nur weil es immer so war, heißt es nicht, dass es richtig ist.

Ein weiteres wichtiges Argument ist, dass nicht ein weißer Mann oder eine weiße Frau allein beurteilen können, was rassistisch ist und was nicht, sondern nur jene Menschen, die tagtäglich mit Rassismus zu kämpfen haben. Und auch dann ist es eine sehr individuelle Wahrnehmung.

Aber selbst wenn, was ist das große Problem daran, dass sich Lokale umbenennen? Beeinträchtigt ein neuer nicht diskriminierende Name die Gäste? Was ändert sich, wenn alles andere gleich bleibt? Bei diesem Thema ist es einfach wichtig, einmal über den eigenen Tellerrand hinauszublicken.







Laura Schallmoser, 5020 Salzburg