Ein Vorschlag zur Vermeidung von gefährlichem Restmüll: Beim Neukauf von Batterien ist zwingend die Abgabe der Altbatterien im Geschäft vorzunehmen. Alle Elektrogeschäfte nehmen abgelaufene Batterien zurück.

Zum Lebensmittelmüll: Trotz ausreichender Debatte um weggeworfene Lebensmittel habe ich vor wenigen Tagen in Grödig in der Oberfeldstraße einen großen unversehrten Hokkaidokürbis auf einem Platz für Gartenabfälle gefunden. So viel zur Dummheit mancher Mitmenschen.



Mag. Dietlinde Hlavac, 5082 Grödig