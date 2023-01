Über die Hässlichkeit des Bauens

Zu "Zahlen Sie Schiachheitsabgabe!" ("Abreger der Woche", SN, 7. 1.): Ich freue mich, dass die Hässlichkeit des Bauens endlich wieder einmal thematisiert wird (wenn auch nur in Form einer Glosse, die sich üblicherweise selbst nicht ganz ernst nimmt). Wer traut sich schon, gegen "moderne" Architektur aufzumucken, wo doch jeder Architekt ein Künstler zu sein meint und seine provokanten Produkte wortreich als "spannungsreiche Kontraste" darstellen kann? Wer traut sich, wenn solche Projekte sogar von Altstadt- und Weltkulturerbe-Kommissionen (die aber auch zum Gutteil mit Architekten besetzt sind) durchgewunken werden?

Beispiele: Imbergstraße / ehemalige Diakonie, Rehrlplatz, Uni"park" Nonntal und viele andere.

Offenbar trauen sich selbst die Bauherren selbst kleinerer Gebäude nicht aufzumucken - sonst hätten wir nicht so viele Flachdachhäuseln im Land. Jeder Laie, der etwas "schiach" findet, muss sich von den "Künstlern" als Banause beschimpfen lassen. Im Voraus also vielen herzlichen Dank, wenn Sie weiterhin mutig an diesem Thema dranbleiben!







Dipl. Ing. Norbert Nechansky, 5020 Salzburg