Über die Verzweiflung zu neuem "Set up"

Immer deutlicher werden in der Öffentlichkeit ernste Befürchtungen geäußert, dass die Politik in der heutigen Verfassung nicht mehr in der Lage sein könnte, die Herausforderungen der Gegenwart und - mehr noch - der Zukunft zu bewältigen. So ortet Hermann Fröschl in seinem Leitartikel bei der österreichischen Regierung schiere Verzweiflung als hauptsächliche Treibfeder für ihr politisches Handeln. Der neue Präsident des soeben eröffneten diesjährigen Forum Alpbach, Andreas Treichl zweifelt in seiner Eröffnungsrede offen an, dass das derzeitige "Politische Set up der Politik" in der Lage sein wird, die EU in eine gute Zukunft zu führen.

Diese und viele andere kritische Stimmen, die immer mehr und immer lauter werden, könnten sich als Glücksfall erweisen. Dann nämlich, wenn auch die Politik erkennt, dass sie mit ständigem Streit um des Streits willen und mit immer krasseren populistischen Wortmeldungen keinen Blumentopf mehr gewinnen kann. Die Wähler erwarten sich sachlich fundierte Lösungsvorschläge und offene zielorientierte Diskussionen darüber. "Zusammenarbeit statt Verunglimpfung" wäre der goldene Weg. Unterschiedliche Meinungen am Anfang sind durchaus wertvoll. Ein kompromissloses Beharren darauf kann aber nicht zu sinnvollen Lösungen führen. Bitte, liebe Politiker, reißen Sie sich zusammen und besinnen Sie sich darauf, was Ihre Aufgabe ist.





Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal