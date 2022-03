Über kurz oder lang werden wir mit Russland leben müssen

Es ist schon zu viel Blut geflossen, es wurden zu viele Wohnhäuser zerbombt, es wurden zu viel Menschen in die Flucht getrieben. Nach diesem heldenhaften Widerstand durch die ukrainische Armee wäre es von Ihnen, Herr Präsident Selenskyj, eine weitere Heldentat, die Übermacht des Heeres einer Großmacht anzuerkennen, dass dieser Wahnsinn gestoppt wird. Damit dieser Krieg nicht noch

mehr eskaliert mit fatalen Folgen auch für die ukrainische, europäische, russische Wirtschaft und die Menschen. Ein Kompromiss ist möglich und notwendig:

Russland zieht die Truppen zurück und stellt die Unabhängigkeit der Ukraine nicht in Frage. Die Ukraine erklärt sich für neutral, weil da vom Westen her auch Fehler passiert sind. Die Ukraine verzichtet auf die Krim und den Donbass. Russland leistet

Reparationen für die völkerrechtswidrig verursachten Schäden. Europa hat mit Russland gelebt und so wird es auch in Zukunft sein.Über kurz oder lang werden wir mit Putin nicht leben müssen. Ich wiederhole nur, was andere schon schrieben.



Josef Schilcher, 5161 Elixhausen