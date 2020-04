Über Lockerung der Handelsschließungen nachdenken

Ich sehe mich durch die Sanktionen in Sachen Corona noch nicht erheblich in meiner Existenz bedroht. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen um das Wohl der Republik Österreich, um das Wohl des österreichischen Volkes, um das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner Österreichs - und natürlich auch um mein eigenes Wohl.

Ab 1. April 2020 sollen wir alle beim Einkaufen in Supermärkten MNS-Gesichtsmasken tragen.

Was spricht bitte dagegen, dass man die Schließung von vielen Handels-/ Gewerbebetrieben und Unternehmen unter konsequenter Berücksichtigung solcher und anderer zielführender Auflagen lockert?

Könnte man mit so einer Lockerung vielleicht den Staatssäckel entlasten und darüber hinaus vielleicht auch noch die Existenzängste vieler Bürgerinnen und Bürger in Österreich lindern?

Stefan Lenk, 5020 Salzburg