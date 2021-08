Über P&R-Platz besser informieren

Ich war am 22. 8. bei einer Vorstellung der Festspiele, die um zirka 23 Uhr endete, daher war keine Zugfahrt mehr möglich. Also Auto und P&R beim Messegelände. Wider Erwarten war der Parkplatz so gut wie leer. Die Bereitstellung des Gratistransfers in die Innenstadt ist nicht sonderlich gut beschrieben. Dieses leichte und kostenlose Erreichen der Innenstadt im Juli/August dürfte auch nicht besonders gut bekannt sein, sonst wäre der Parkplatz voll gewesen.

Die Einreisenden nach Österreich werden am Handy benachrichtigt, wie die Covid-19-Bestimmungen gerade lauten. Wäre es nicht auch möglich, Besucher von Salzburg ebenso auf die Parkmöglichkeiten an der Peripherie hinzuweisen? Das Chaos an manchen Tagen wäre entschärft. Was nützt der schönste P&R-Parkplatz samt Transfer, wenn es die Leute nicht wissen?



Angela Hahn, 5700 Zell am See