Überakademisierung oder nur österreichische Titelsucht?

Zwischen zwench (zu wenig) und zvü (zu viel) liegt das Narrenziel, so im Volksmund. Ist etwas Wahres dran? Zurzeit scheint es so, dass es vor allem wichtig ist, einen Titel vorweisen zu können. Praxistauglich?

Drei Beispiele: Müssen Kindergärtner/-innen Akademiker/-innen sein? Überbordende Theorie für Vorschulalter? Grundwissen für kompetente Betreuung ist wichtig, ebenso das Gespür, die in ihrer Obhut befindlichen kleinen Wesen zum rechten Zeitpunkt in die Arme zu nehmen, zu trösten, zu beruhigen, zu ermutigen. Das ist auch Bildung, nämlich Herzensbildung.

Desgleichen in der Pflege. Bachelor und Master nützen mir nichts, wenn ich zur eigentlichen Aufgabe, dem Dienst am pflegebedürftigen Menschen, vor lauter Theorie keinen Bezug mehr finde. Andersrum denkt man in der Medizin. Da könnte schon bald ein Onkel Magister, eine Tante Magistra für Kranke zuständig sein, sozusagen ein "Doktor light". Droht in diesem Fall eine Herabstufung?

In der Lehrerausbildung wird ebenfalls alles über einen (akademischen) Kamm geschert; warum eigentlich? Sind die Anforderungen für den Unterricht in der Volksschule nicht anders geartet als in einem Gymnasium. Haben Sechsjährige nicht andere Bedürfnisse als 15-Jährige?

Mit einer Welt voller Akademiker ist genauso niemandem geholfen, wie mit einer Welt ohne Akademiker. Die Balance muss stimmen und vor allem "für eine Sache muss man brennen", mit und ohne akademischem Grad, dann, nur dann wird es etwas.

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf