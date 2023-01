Überbringer der Frohen Botschaft

Der Leserbrief von Herrn VR Dr. Kladensky, "Die Sternsinger sind anders geworden", veranlasst mich, den ersten Leserbrief in meinem Leben zu schreiben.

Ich bin seit Jahren als Begleitperson bei den Sternsingern dabei. Dieses Jahr war ich auch in der Organisation und Ausführung der Sternsingeraktion in unserer Pfarre Straßwalchen involviert.

Die Sternsinger sind diejenigen, auf die man nach Weihnachten wartet. Mit ihnen beginnt das Jahr mit einem Segen.

Österreichweit nehmen sich Tausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene Zeit, mit Hausbesuchen diese wichtige Aktion zu unterstützen.

Herr Dr. Kladensky, Sie beanstanden, dass es bei dem Besuch der Sternsinger in Ihrem Haus keinen schwarzen Melchior gab. Es ist den jeweiligen Kindern und Begleitpersonen selbst überlassen, ob sich die Kinder das Gesicht braun oder schwarz färben wollen. Es gab durchaus Kinder in einzelnen Gruppen, die das gemacht haben.

Ebenso nehmen Sie Anstoß an der fehlenden geweihten Kreide.

Jede Begleitperson hat sowohl Kreide als auch Aufkleber dabei. Auf Wunsch der Hausbewohner werden Kreide oder Aufkleber verwendet. Da es jedoch nur mehr wenige Holztüren gibt, werden vorwiegend Aufkleber verteilt.

Es macht mich traurig, wenn Sie behaupten, dass das Schreiben mit der geweihten Kreide zu arbeitsaufwendig wäre. Ganz im Gegenteil: Wir freuen uns, wenn wir Haustüren vorfinden, wo wir mit Kreide das "C+M+B" schreiben dürfen.

Herr Dr. Kladensky, ich war mit meiner Sternsingergruppe nicht in Ihrem Wohngebiet unterwegs, aber ich habe mehrere Haustüren mit geweihter Kreide beschriftet.

Das Wesentliche der Sternsingeraktion ist und bleibt: Der Besuch der Sternsingerkinder in jedem Haus, mit dem damit verbundenen Überbringen der Frohen Botschaft und des Segens sowie das Sammeln für Menschen in Not.

Vielleicht können Sie im kommenden Jahr darauf aufmerksam machen, Ihre Haustüre mit geweihter Kreide zu beschriften.



Cornelia Beitschek, 5204 Straßwalchen