Überdurchschnittliche Leistung nicht mit überdurchschnittlicher Bezahlung verwechseln

Üblicherweise lasse ich aus reiner Bequemlichkeit auch wichtige Themen unkommentiert vorbeiziehen. Den Beitrag "Nicht zulasten der Höchstbeiträge" von Herrn Mayer (SN, 30. August) kann ich nicht unkommentiert lassen. Hier wird, wie zu viel zu oft, überdurchschnittliche Leistung mit überdurchschnittlicher Bezahlung verwechselt. Ein Vorgesetzter ist von der Qualität seiner Mitarbeiter/-innen abhängig, ein erfolgreicher Verkäufer ist auch von der Qualität des Produkts (samt Entwicklung) und der Qualität des Kundendienstes abhängig. Kaum jemand ist allein für seinen Erfolg verantwortlich.

Wir leben gottlob in einer sehr vielschichtigen und verzahnten Gesellschaft in der viellerlei Berufe Platz finden und benötigt werden.

Man denke nur an die Heerscharen von Menschen die im Dienstleistungssektor arbeiten, sich um die Bildung oder die Pflege gewährleisten.

Selbst wenn sie in diesen Bereichen überdurchschnittliche Leistungen erbringen, wird sich das vielfach nicht in entsprechenden Boni niederschlagen, weil diese kollektiv ganz einfach nicht vorgesehen sind.

Die Höchstbemessungsgrundlage liegt im Jahr 2022 bei 5.670 Euro brutto und wird meines Wissens nach regelmäßig angehoben.

Ich kenne zum Beispiel keine Kindermädchen (zum Karrieremachen mitunter unerlässlich, irgendjemand muss ja auch den Nachwuchs betreuen) die auch nur ansatzweise in diese Verdienstsphären kommen. Egal, wie gut es arbeitet.



Andreas Ackerer, 5071 Wals