Überflüssige und eigenartige Aussagen zur Notengebung

Minister Faßmann hat vor wenigen Tagen - die Schulnoten betreffend - verkündet, es sei "die Zeit für Milde, nicht für Härte". Ist ja sicher gut gemeint. Aber schon dagegen könnte man einwenden, dass man den Lehrkräften durchaus die soziale Kompetenz und den nötigen Sachverstand zutrauen darf und dass sie auch ohne derartige allerhöchste Aufforderung die Noten mit Augenmaß und unter Berücksichtigung der derzeitigen besonderen Umstände vergeben werden. Ein ähnliches - aber schon befremdliches - Zitat findet sich am 26.01. in der Lokalausgabe der Salzburger Nachrichten. Der Salzburger Bildungsdirektor: "Jetzt ist kein Zeitpunkt für Leistungsexzesse." Wie jetzt? Ohne Covid gäbe es also doch passende Zeitpunkte für "Leistungsexzesse"? Traut er "seinem" pädagogischen Personal zu, "Leistungsexzesse" zu veranstalten?

Vielleicht sollten die hohen Herren die Lehrerinnen und Lehrer einfach ihren Job machen lassen. Die können das nämlich. Und wenn sie was brauchen, melden sie sich. Werden aber nicht immer gehört.

Mag. Gerald Pribas, 5164 Seeham