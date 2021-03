Überfluss für unsere Umwelt zurückschrauben

Im Lokalteil der SN vom Samstag, 20. 3. 2021, liest man vom "Masterplan Klima und Energie 2030" und wie dessen Ziele erreicht werden sollen. Dafür werden 170 Millionen Euro pro Jahr bzw. 1,7 Milliarden Euro bis 2030 veranschlagt. Das hört sich ja toll an, aber: Wofür werden diese Gelder letztlich eingesetzt? Arbeitslöhne - ok, und dann: Energie, Rohstoffe, Flächenverbauung, Naturzerstörung, Müll- und Schrottentsorgung usw.

An keiner Stelle in diesem Masterplan ist die Rede von Einsparungsmöglichkeiten ohne Komfortverlust und ohne große Investitionen. Wir vernichten bzw. entsorgen etwa 30 bis 50% unserer Lebensmittel, ein Handy wird nach etwa zwei Jahren, ein Computer etwa nach fünf Jahren und ein Auto nach etwa zehn Jahren verschrottet (in Salzburg soll bis 2030 allein ein Viertel des gesamten Fahrzeugbestands durch Elektroautos ersetzt werden, d. h. verschrottet werden. Gruß an "Leo": Sollten wir Herrn Schellhorn nicht eine Verschrottungsprämie zahlen, damit er seinen nachhaltig gebauten und genutzten Uralt-Diesel endlich gegen ein neues Auto eintauscht?).

Auf die Löhne von Arbeit werden noch immer Steuern eingehoben, das macht Reparaturen, Servicearbeiten und Instandsetzungen oft unrentabel. Wir haben noch immer kein Pfandsystem auf diverse Verpackungen (Aludosen, Plastikflaschen usw.). Der Energieverbrauch (bes. Strom) steigt immer weiter, u. a. weil immer mehr zur Verfügung gestellt wird und z. B. die viel beschworene Digitalisierung sehr viel Energie braucht. Waren- und Gütertransport ist viel zu billig auf Kosten der Natur und der Lohn- und Arbeitsbedingungen im Transportwesen. Die Flächenverbauung ist noch immer extrem hoch und ineffizient (Bsp. Einkaufszentren) usw.

Das sind nur einige, wenige Beispiele, die zeigen, dass wir nicht immer versuchen sollten, ein Problem durch ein anderes zu ersetzen, sondern zuerst schauen sollten, wo wir von unserem Überfluss zurückschrauben können. Da haben wir wohl viel mehr Möglichkeiten, Energie einzusparen und die Umwelt zu schonen. So sehen das wohl auch viele der sog. "Verhinderer" (Europarkerweiterung, 380-kV-Leitung, Schotterwerk am Lidaun).

Die Gelder, die da eingespart werden könnten, wären vielleicht viel besser an anderer Stelle eingesetzt, wo sie viel dringender gebraucht werden. Ich glaube, da fällt auch jedem was ein!





Manfred Becker, 5324 Faistenau