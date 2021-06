Überfüllte Busse und keine Sicherheit

Morgens um 7.10 Uhr fährt man mit dem Bus zur Schule und der Bus ist so überfüllt, dass man selbst bei einer Vollbremsung nicht umfallen kann oder manche Personen müssen sogar auf den nächsten Bus warten und verpassen ihren Anschluss. In der Schule, bei der Arbeit oder in der Freizeit versucht man die Corona-Verordnungen einzuhalten und sich selbst einzuschränken, aber im Bus gibt es davon keine Anzeichen. Ausgerechnet im Bus, wo die Verordnungen für etwas Gemütlichkeit sorgen würden, werden sie nicht eingehalten. Viele Menschen haben nicht einmal die Möglichkeit, auf öffentliche Verkehrsmittel zu verzichten und müssen sich diesem Grauen jeden Tag aussetzen. Diese Situation muss behoben werden. Es wäre nicht schwer, diese Situation zu ändern, einfach auf gewissen Streckten einen weiteren Bus zur Verfügung zu stellen.



Elias Kreuzer, 5300 Hallwang