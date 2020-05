Überfüllte Schulbusse

Am Montag 18.5. strömt rund die Hälfte aller schulpflichtigen Kinder wieder in die Schulen. Das Bildungsministerium und der Krisenstab der österreichischen Bundesregierung haben hierzu einen "Etappenplan" sowie "Hygienebestimmungen" für Schulen veröffentlicht.

Zu Ende gedacht hat dies wohl keiner. Denn: wie kommen diese Kinder zur Schule hin? Aus dem Umland in den Bussen, die auch bei halber Füllung rammelvoll sein werden?

Auf die Anfrage beim Bildungsministerium erhielt ich folgende Antwort:

"Betreffend Ihrer Anfrage zum Thema öffentlicher Verkehr/Schulbus, bitte wir Sie um Verständnis, dass hier eine Klärung der Vorgangsweise vor Ort mit dem zuständigen Betreiber, der zuständigen Gemeinde von Nöten ist, wie die vom Krisenstab der Bundesregierung vorgegebenen Maßnahmen in der jeweiligen Situation am besten umzusetzen sind."

Mit anderen Worten: Wir sind nicht zuständig. Andere Baustelle.

Koordiniert das denn niemand? Haben wir in Österreich noch immer nicht gelernt, dass Dinge zu Ende denken sind, egal ob man formal zuständig oder nicht? Wo sind die Menschen, die sagen, hoppla, da müssen wir uns noch etwas überlegen. Da muss es klare Weisungen geben, nicht bloß achselzuckende Nichtzuständigkeitsansagen.

Die Kinder und Jugendlichen werden also dicht an dicht sitzen und stehen. Und zwar bis zu 30 Minuten lang, oder auch mehr. Das heißt, dass alle bisherigen Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten so konsequent eingehalten haben, und die viele Betriebe weiterhin einhalten (müssen), unter großen bis hin zu existenziellen Einbußen, womöglich vergeblich waren und sind.

Denkt denn da keiner mit? Ist es wirklich so, dass dies in der Regierung niemand zu Ende gedacht hat?

Dazu auch noch ein Auszug aus den Infos des BM für Soziales und Gesundheit zum Thema "Benützung öffentlicher Verkehrsmittel":

"Bei der Benutzung muss gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden. Ist auf Grund der Anzahl der Fahrgäste sowie beim Ein- und Aussteigen die Einhaltung des Abstands von mindestens einem Meter nicht möglich, kann davon ausnahmsweise abgewichen werden."

"Ausnahmsweise" kann also abgewichen werden. Ab dem 18.5. wird dies jedoch nicht die Ausnahme bleiben.

Wer hat Lösungsvorschläge? Wird vielleicht ein entsprechender Sonderverkehr im Minutentakt eingerichtet? Innerhalb der Stadt ist vielleicht das Fahrrad noch möglich, aber wie ist es mit den vielen Kindern aus dem Umland? Sollen die einzeln per Privatauto gebracht werden? (Willkommen Verkehrsinfarkt!)

Solange es hierzu keine durchdachte Lösung gibt, schlage ich vor, dass alle Schülerinnen und Schüler mit längerer Anreise bzw. mit Anreise in bekannt überfüllten Verkehrsmitteln weiter Distanzlehre erhalten.





Mag. Nina Sattler-Hovdar, 5161 Elixhausen