Zum Thema Corona-Maßnahmen möchte ich gerne eine Frage stellen. Was bringt eine Maßnahme für Schüler in der Pause mit Maske, wenn die Schulbusse bis auf den letzten Stehplatz, und noch mehr, überfüllt sind. Die Kids in den letzten Reihen haben dann sicher keine Maske mehr auf, weil bei 28 Grad Außentemperatur des auch nicht so super is.

Ganz ehrlich ich verstehe die ganzen Maßnahmen nicht mehr. Vielleicht kann irgendwer Licht in mein Dunkel bringen!?







Werner Kornberger, 5632 Dorfgastein