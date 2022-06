Übergang von Schule in die Arbeitswelt

Den SN ist zu danken, dass sie das Verhältnis von Schule und Arbeitswelt in den verschiedenen Bereichen diskutieren. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang der Beitrag der Neuen Mittelschule/NMS und AHS-

Unterstufe in "Berufsorientierung" und einer Bildungsberatung, der Polytechnischen Schule/PTS mit dem lebens- und berufskundlichen Lernpaket mit Seminaren als Angebot eines direkten Übergangs in die Arbeitswelt, der berufsbildenden Pflichtschulen, mittleren und höheren Schulen/BS-/BMS-BHS mit dem Angebot einer Allgemein- und Berufsbildung.

Das Bildungssystem bietet in der Kombination Schule - Betriebe - Beratung Lernenden, Eltern und Lehrenden vielfache Möglichkeiten eines sinnvollen Übergangs in die Berufs- und Arbeitswelt.

Den Teilnehmenden an der SN-Diskussion ist für ihre Stellungnahmen zu danken.

Vorberufliche Bildung/"Berufsorientierung", berufliche Bildung und Beratungstechnik

bilden einen wertvollen Beitrag für ein komplexes Lernpaket.



Dr. Günther Dichatschek MSc, 6370 Kitzbühel