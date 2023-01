Übergewicht bei Kindern ernst nehmen

Zu "Jedes dritte Kind ist übergewichtig":

Marco Riebler ist es gut gelungen, das leider immer größer werdende Problem mit dem Übergewicht von Kindern informativ aufzuzeigen und wertvolle Tipps zu übermitteln.

Aus einem Bericht vom U.S. Centers for Disease Control möchte ich zitieren: "Wenn Kinder und Jugendliche übergewichtig sind, spielen oft mehrere Faktoren eine Rolle: eine sitzende Lebensweise, auf junge Leute abzielende Werbekampagnen und ungesunde Nahrung, die überall und günstig zu erhalten ist. Übergewicht in der Kindheit ist die Folge von zu viel Kalorien und zu wenig Bewegung."

Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn Übergewicht kann sich langfristig schädlich auswirken: Juvenile Adipositas, bedenkliches Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen, kann zu Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und verschiedenen Arten von Krebs führen.



Ing. Harald Schober, 8160 Weiz