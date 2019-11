Überlassen wir die Gärten der Natur

Herr Zachhuber schreibt in seinem Leserbrief am 9. November, man sollte lärmende Gartengeräte wie Trimmer, Rasenmäher, Laubbläser, Heckenscheren ect. gesetzlich verbieten. Da geb ich ihm absolut recht, möchte aber einwerfen, diese "Übeltäter" erst recht nicht durch lautlose und kabellose Exemplare zu ersetzen. Auch diese für mich nutzlosen Gerätschaften bergen Gefahrenpotential. Und das nicht nur für Mensch, sondern auch für manch Getier.

Denken sie nur an die abgemähten Beinchen eines Igels....

Ich hätte da einen besseren Vorschlag: Warum nicht weitgehendst auf diese Hilfsmittel verzichten?

Ich trimme nicht, ich mähe maximal 2x im Jahr meinen Gehweg und versuche auch kein Laub zu entfernen. Warum sollte ich? Seit ich meinen Garten der Natur überlasse, tummeln sich Vögel aller Art, Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Blindschleichen, Libellen und so mancher Frosch. Meine Blumen erleben die "wundersame Vermehrung" - warum nur?

Das bringt nur Vorteile - ich erlebe "großes Kino", erspare mir Geld, Arbeit, Nerven und Zeit. Obendrein wirke ich der Klimaerwärmung und dem Artensterben entgegen. Ein schönes Gefühl...und nachahmenswert!







Daniela Pichler, 5324 Hintersee