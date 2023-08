Übermäßiger Alkoholkonsum beim Bauernherbst

Der Bauernherbst war vor 28 Jahren bei der Gründung noch das, was das Wort bedeutet. Heute ist er zu einer kommerziellen Massenveranstaltung verkommen. Aber vielleicht gehört ja übermäßiger Alkoholkonsum auch zum Brauchtum?

Jedenfalls macht es keinen Spaß, schon am Vormittag Radfahrer mit Bierflasche zu sehen, die eh nur bis zur Weißbierbar kommen, weil sie dort bis zum bitteren Ende den Umsatz der Brauerei steigern. Dann sind wieder die Rettungskräfte gefordert. Dank des schlechten Wetters musste der Hubschrauber nur einmal landen. In den Jahren zuvor war das bis zu fünf Mal der Fall. Da waren aber auch Unfälle ohne Alkoholeinfluss abzuarbeiten. Wohin soll das führen?

Ulrike Noflaner, 5164 Seeham