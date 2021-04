Überörtliche Raumplanung ist in Salzburg nachrangig

Der Überschrift und auch dem Inhalt des Beitrags "Die Politik muss jetzt Farbe bekennen" (SN vom 17. 4. 2021) von Martin Arbeiter kann ich uneingeschränkt zustimmen. Ein kleines wichtiges Detail möchte ich jedoch anmerken: Die geforderte Stärkung der überörtlichen Raumordnung könnte nur durch die Beseitigung eines Konstruktionsfehlers in der österreichischen im Allgemeinen und der Salzburger Raumplanung im Besonderen erfolgreich sein.

Bereits ein Jahr nach der Entstehung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 1956 schrieb der ehemalige Direktor des deutschen Bundesinstituts für Bauweisen und Raumordnung, Erich Dietrich, dass es ihn verwundert, dass im Gesetz über die Raumordnung im Land Salzburg zwei Materien in einem Gesetz zusammengefasst wurden, die in Deutschland mit gutem Grund voneinander getrennt wurden: nämlich die Raumordnung und der Städtebau. Daher ist z. B. in Bayern der Minister für Landesentwicklung für die Raumordnung zuständig und der Innenminister für die Bauleitplanung (= bei uns örtliche Raumplanung). Bei uns ist für beide Aufgaben das gleiche Regierungsmitglied zuständig, was dazu führt, dass die für Raumplanung zuständige Abteilung im Amt der Landesregierung für beides verantwortlich ist und im Alltagsgeschäft die Wahrung der Interessen der überörtlichen Raumplanung immer nachrangig sind.





Priv.-Doz. Dr. Franz Dollinger, 5020 Salzburg