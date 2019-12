Überprüfung der Fahrtauglichkeit

In den SN von Samstag, 14. Dezember, wird von einem 90-jährigen Autofahrer berichtet, der ein vierjähriges Mädchen getötet hat! Seit Jahren verfolge ich die zunehmende Anzahl an Autofahrer/-innen, die sichtlich nicht in der Lage sind, den Anforderungen im Verkehr gerecht zu werden. Das sind allerdings nicht nur alte, sondern auch sehr oft junge Männer mit protzigen Autos, die rücksichtslose Verkehrsteilnehmer sind. Außerdem bin ich auch seit Jahren der Meinung, dass man zumindest ab 60 Jahren die Reaktionsfähigkeit bei Autofahrer/-innen überprüfen sollte. Ich bin jetzt 64 und gehe alle fünf Jahre zum Demenztest in die Neurologie der SALK. Das erste Mal war ich mit 58 Jahren, das hatte damals einen Grund. Denn meine Mutter war schwer demenzkrank und ich wollte einfach rechtzeitig wissen, wenn mein Gehirn anfängt, mehr abzubauen. Ich war heuer wieder und hatte wieder das gute Ergebnis vom letzten Mal. Für mich ist das sehr beruhigend und daher bin ich der Meinung, dass jede/r Autolenker/-in sich diesem Test unterziehen sollte. Er tut nicht weh!!! Außerdem finde ich es der Eigenverantwortung geschuldet, die man als Autolenker/-in hat, denn alle anderen Verkehrsteilnehmer/-innen haben kein schützendes Blech um sich herum.

Barbara Lea Schubert, 5020 Salzburg