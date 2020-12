Überschießende Reaktion der Politik

Nun sollen die Restriktionen wieder gelockert werden. Aber die Regierung beschließt in ihrer Weisheit, alle Einreisenden aus Ländern mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100 unter Quarantäne zu stellen. Machen wir dazu eine kleine Rechenübung:

Wenn in einem Land A (etwa Österreich) die 7-Tage-Inzidenz über 300 liegt, in einem Land D (etwa Deutschland) die 7-Tage-Inzidenz nur etwa halb so hoch ist, und wenn nun aus dem Land D eine Million Personen ins Land A einreisen, wird dann die 7-Tage-Inzidenz im Land A steigen oder sinken? Ich nehme an, dass jeder Gymnasiast trotz Distance-Learning die Antwort korrekt erschließen kann. Für die Mitglieder unserer Regierung biete ich dazu ein Tutorium an, zu geringem Entgelt.

Die Corona bedingten Erkrankungen gehen vielfach auf eine überschießende Immunreaktion des menschlichen Körpers auf das Virus zurück. Unsere gesellschaftlichen Probleme werden vielfach durch eine überschießende Reaktion unseres politischen Systems verursacht. Ich hoffe, wir werden beides einigermaßen intakt überstehen.

Dr. Franz Winkler, 4111 Walding