Überschuss im Stadthaushalt

Der legendäre sozialdemokratische Bundeskanzler Bruno Kreisky hat einmal gemeint, dass Dankbarkeit keine politische Kategorie sei. Damit hat er - leider - recht, wie immer wieder festzustellen ist. Das heißt aber auch, dass ein erfolgreicher Politiker nicht wirklich dankbare Anerkennung für erbrachte Leistungen erwarten kann. Was er aber erwarten können sollte, ist Vollständigkeit bei der Berichterstattung bzw. Kommentierung.

Aktuell gilt dies in besonderem Maße für den ehemaligen Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden. Der am 4. 1. 2020 im Lokalteil der SN von Heidi Huber berichtete sehr positive Zustand der Stadtfinanzen (64 Mill. Überschuss) ist nicht, wie Bürgermeister Preuner verkündet, primär Folge der aktuell guten Konjunktur, sondern vorrangig das Ergebnis einer von Heinz Schaden seit fast zwei Jahrzehnten betriebenen konsequenten, strategisch angelegten und mit Weitsicht und Sachverstand geleiteten kommunalen Finanzpolitik. Insofern wäre es wohl zu erwarten, dass zumindest in einem Satz Platz für eine Anerkennung der nachhaltigen finanzpolitischen Leistung Schadens gefunden würde. Man fragt sich, warum das nicht der Fall ist.



Dr. Christian Dirninger, 5020 Salzburg