Übertriebene Maßnahmen des Protests

Überrascht las ich den Artikel vom 9. November 2022 "Wie die Polizei angeklebte Aktivisten wieder loslöst" in der SN. Dann las ich Anfang des Jahres 2023 einen Beitrag über Personen, die das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mit Alarmgeräuschen stören wollten. Die "letzte Generation" der Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten greift zu dramatischen Maßnahmen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Enttäuschung über die Klimakonferenz vom 6. bis 18. November 2022 in Sharm El-Sheikh, Ägypten, ist den jungen Leuten anzumerken.

Aber trotzdem kann ich es nicht verstehen, dass sich Menschen auf die Straße kleben, Konzerte stören oder auch Kunstwerke und Gemälde in Museen beschmutzen. Das hat für mich nichts mit Klimawandel zu tun. Es stimmt, die Aktivistinnen und Aktivisten erreichen damit Aufmerksamkeit. Aber viele Leute sind davon genervt und fühlen sich im Alltag gestört. Viele Autofahrer/-innen können nicht weiterfahren, wenn sich jemand auf die Straße klebt und so den Verkehr blockiert. Durch diese Aktionen werden der Hass und das Unverständnis der Bevölkerung gegenüber den Straßenkleber/-innen immer größer.

Meiner Meinung nach sollten die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten wieder zu anderen Maßnahmen des Protests greifen, wie zum Beispiel Protestmärsche und Kundgebungen. Der Klimaschutz ist ein wichtiges Thema. Schade nur, dass man immer noch mit Protesten auf ihn aufmerksam machen muss und er nicht schon längst in unseren Köpfen, in unserer Gesellschaft und der Politik Platz und Selbstverständlichkeit gefunden hat.





Apollonia Oberholzner, 12 Jahre, 5161 Elixhausen