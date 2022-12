Übertriebener Egoismus

Ihrem Leitartikel vom 26. November über übertriebenen Egoismus wird jeder zustimmen, der sich noch ein wenig Hausverstand bewahrt hat. Diese Form von Ego wird am wenigstens bei der arbeitenden, pandemie- und energiegeplagten Bevölkerung zu finden sein. Meldungen in den SN ergeben zusätzlich ein differenziertes Bild.

Zwei Beispiele:

Wenn freiheitsverwöhnte Wohlstandsbürger sich nicht impfen lassen (und dazu auch noch das Demonstrationsrecht missbrauchen), obwohl die Impfung sie selber und andere schützt, so ist das krankmachender Egoismus.

Wenn manche Wirtschaftskonzerne zu viel Freiheit haben, dass Gewinne einseitig verteilt werden, während Menschen schamlos ausgenützt werden, Raubbau an Rohstoffen betrieben und die Umwelt geschädigt wird, so ist das eine der Spitzen von Ich- Ideologie; ganz zu schweigen von manchem Treiben auf den Finanzmärkten.

Pandemie, Klima- und Energiekrise sind massive Anstöße, Wirtschaft gerechter zu gestalten.

Da würde man sich auf allen Ebenen mehr Politiker wünschen (es gibt sie ja!) die mehr Politik für alle machen (Gemeinwohl) und weniger für Einzelinteressen.



Josef Schilcher, 5161 Elixhausen