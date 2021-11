Überwachung im Homeoffice

Ab dem Jahr 2000 konnte ich als Mitarbeiterin des Amtes der Salzburger Landesregierung zugunsten meiner alternden, zunehmend betreuungsbedürftigen, Mutter die Möglichkeit zum Homeoffice wahrnehmen. Zunächst durfte ich stundenweise, später ausschließlich unter der selbstverständlichen Verpflichtung zur Anwesenheit während periodischer Besprechungen oder zu speziellen Sitzungen und behördlichen Verhandlungen, meine Gutachten, Stellungnahmen und anderen schriftlichen Arbeiten in meinem häuslichen Arbeitszimmer (versperrbar) verfassen. 2015 trat ich in den Ruhestand. Damit wurden die heute Homeoffice genannten Elektronikgerätschaften amtlicher Provinienz in meinem privaten Arbeitszimmer abgebaut und ich damit privatisiert.

Meine mir dankenswerter Weise vertrauenden Chefitäten habe ich, soweit ich weiß, nie ernsthaft enttäuscht und, das halte ich für die Hauptsache, meine Arbeitsleistung war überaus leicht daran zu bemessen, ob, bis jeweils wann bzw. ob fristgerecht und in welcher Qualität sie dem Amte vorgelegt wurde. Ob man mich überwachte? Keine Ahnung! Zwar wäre ich stinksauer gewesen, hätte ich sowas jedenfalls als Vertrauensbruch bemerken müssen, doch hätten allfällige Disziplinspechtler nichts Böses gefunden. Vielleicht war ich zu brav? Egal, klar ist, dass bspw. ein Fertigungsbetrieb vermutlich nur Bürojobs privat auslagern könnte. Inwieweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit des Homeoffices überhaupt nutzen wollen, dieses Thema halte ich abseits von Coronoazeiten für sehr wichtig, und damit auch jenes, ob die jeweiligen häuslichen Verhältnisse das überhaupt erlauben.



