Überweisung erfolgte nicht

Bezug nehmend auf den Leserbrief "Problem mit neuem Automaten" von Hildegard Buttinger, der am 9. 3. 2020 in den SN veröffentlicht wurde, möchten wir den Sachverhalt wie folgt richtigstellen:

Wenn Überweisungen am Automaten getätigt werden, wird eine Indossierung auf den Beleg gedruckt, dies ist jedoch keine Bestätigung der Durchführung, sondern ein Vermerk der Annahme der Überweisung. Da mehrere Überweisungen hintereinander durchgeführt werden können, muss am Schluss der Warenkorb bestätigt werden. Dieser Vorgang entspricht beispielsweise dem von Amazon. Drückt man allerdings auf "Abbrechen", wird nichts überwiesen. Darauf wird in der textlichen Anweisung auch konkret hingewiesen.

Frau Buttinger hat, in unserem System nachweisbar, auf "Abbrechen" gedrückt, daher erfolgte keine Überweisung.

Bettina Hana, Salzburger Sparkasse Bank AG, Unternehmenskommunikation, 5020 Salzburg