Überzogene Lohnforderungen sind das falsche Instrument

Es zeichnet ein besorgniserregendes Bild von Gewerkschaft und Arbeiterkammer, wenn Arbeitnehmer mit Bussen zur Demonstration in die Stadt Salzburg gekarrt werden, um hohe Lohn- und Gehaltsabschlüsse zu fordern, zu einem Zeitpunkt, an dem noch keine einzige Verhandlungsrunde zu einem Kollektivvertrag über die Bühne gegangen ist.

Niemand stellt maßvolle Lohn- und Gehaltsabschlüsse für die Dienstnehmer in Österreich in Frage, aber die Kampfansagen dieser Organisationen an die Arbeitgeber muten eigenwillig an.

Diese Vorgangsweise reiht sich in schlechter Manier in die Liste der Forderungen vieler Organisationen und Interessenvertretungen, nach allem was gut und teuer ist, ein, ohne Rücksicht darauf, ob sich das Dienstgeber, Staat und Gesellschaft auch leisten können.

Die Arbeitnehmervertreter müssten sich ja letztlich als - mit Beiträgen der Dienstnehmerschaft - ausgebildete Menschen auch im Klaren sein, dass extreme Lohnabschlüsse eine Folgewirkung haben, nämlich Preiserhöhungen in allen Branchen zu Lasten aller auch schlecht verdienenden Menschen.

Ziel muss daher ein Augenmaß sein, das einerseits das soziale Gefüge nicht gefährdet und andererseits die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen als Arbeitgeber (auch international) aufrecht erhält. Einem Arbeitslosen helfen die höchsten Lohnabschlüsse letztlich nichts, und dass der Boom in diversen Branchen auch wieder abflaut, ist auch vorauszusehen!

Wenn die Arbeitnehmervertreter einen Teil der guten Gewinne der Firmen des letzten Jahres haben möchten, so gibt es dafür Verständnis! Das kann man gut mit Einmalzahlungen erledigen! Überzogene Lohn- und Gehaltserhöhungen sind dafür das falsche Instrument, nachdem hohe Gewinne der Vorjahre ja nicht automatisch für die Zukunft prolongiert sind. Und dass die meisten Dienstgeber mit Problemen an vielen Fronten kämpfen (exorbitante Preiserhöhungen bei Rohstoffen und Energie, unsichere Lieferketten, Mangel an qualifizierten Mitarbeitern/-innen etc.) ist auch Fakt.

Ich meine, die Interessenvertretungen auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite könnten viel der für Gehaltsverhandlungen reservierten Zeit besser für Überlegungen verwenden, wie die Motivation der Dienstnehmer zu Leistung und Weiterbildung erhöht werden kann, davon profitieren dann beide Seiten. Steuerliche Anreize, z. B. durch Attraktivierung der Überstunden, wären ein Teil eines für beide Seiten hilfreichen Pakets.





Karl Huber, 5321 Koppl