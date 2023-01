Übungshang musste Radweg weichen

Anlässlich eines Spaziergangs musste ich feststellen, dass der an der Wiestal-Landesstraße, ca. 500 Meter nach der Abbiegung von der Wolfgangsee-Bundesstraße, gelegene Ski- und Rodelhang nicht mehr benützbar ist, da man den davor befindlichen Parkstreifen mit Halte- und Parkverbotsschildern versehen hat. Meine Kinder und Enkelkinder haben dort, so wie viele andere Kinder, die ersten Gehversuche zum Skilauf und Rodeln durchführen können. Nun wurde dieser dem Radweg geopfert.

Dieser Radweg, der sicherlich einige 100.000 Euro (Stützmauer etc.) gekostet hat, wird zumindest in den Wintermonaten dem Freiraum für Kinder geopfert. Viele Eltern und deren Kinder aus der Umgebung oder auch der Stadt Salzburg haben diesen Übungshang frequentiert. Offensichtlich hatte auch der Grundstückseigentümer keine Einwände in den letzten 40 Jahren gehabt. Das Land Salzburg jedoch scheinbar nun schon. Radfahrer sind in den Wintermonaten dort sicherlich nicht unterwegs.

Also, liebe BH, lassen Sie sich vielleicht eine Möglichkeit einfallen, wie die derzeit bestehende Maßnahme geändert werden kann und der Parkplatz wieder freigemacht wird und vom Schnee wieder geräumt wird. Vielleicht würden es Ihnen viele Eltern und Kinder danken.



Anton Knöbl, 5321 Koppl