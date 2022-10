UKH soll bleiben

Ich glaube, viele Patienten des Salzburger Unfallkrankenhauses sind erleichtert, dass der Umzug zu den Landeskrankenanstalten auf Eis gelegt wurde. Die AUVA als

Selbstverwaltung ist meiner Meinung nach auch den Beitragszahlern gegenüber zu einer sparsamen Ausgabenpolitik verpflichtet. So ist die nun getroffene Entscheidung völlig richtig und führt vielleicht dazu, den bisherigen Stadtort mit zusätzlichen Investitionen aufrecht zu erhalten. Das UKH hat einen hervorragenden Ruf, was die medizinischen Leistungen betrifft. Der Ausblick aus dem Krankenzimmer hat mich immer begeistert. Gesamt gesehen scheint mir die Gefahr eines Qalitätsverlust des UKHs durch die Eingliederung in den Moloch LKH sehr groß.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg