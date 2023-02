Ukraine - ein Hoffnungsschimmer? - ein Sargnagel?

Viele Ratgeber - gerne pazifistisch aus dem rechten Eck. Fakt ist ein brutaler Angriffskrieg auf ein bislang unabhängiges Land angeführt von einem Diktator, der seit Kindesbeinen an Brutalität kaum zu überbieten war und im KGB seine Methoden verfeinerte bis zur Unkenntlichkeit, dann aber zusehends mit mehreren Besatzungskriegen erneut sein wahres Gesicht offenbarte. Natürlich hat die schwächere Ukraine unzählige Atomwaffen abgeliefert, um unter Putins Gelöbnis eine starke Schutzmacht zu haben. Nun gibt es auch im Westen immer wieder Influenzer, die diesem vielfach wortbrüchigen die Stange halten und von einem Frieden fabulieren, der ungefähr so aussieht: Vorläufiger Waffenstillstand bei Abtreten von Krim-Donbas-Luhansk an den Agressor. Angriffspläne für den weiteren Westen sind sicherlich schon in den Schubladen, wie sie zum Beispiel auch auf Japan vorliegen. Sollte Putin siegen, geht sein Machtrausch weiter und wird auch China beflügeln - wollen wir das - übertritt er auch bald unsere Grenzen. Bislang bieten ihm die tapferen Ukrainer die Stirn auch dank unserer verspäteten Waffenlieferungen. Vergessen wir nicht, welche Opfer die Alliierten, besonders die USA am D-Day auf sich genommen haben, um die Welt von der nationalsozialistischen Tyrannei zu befreien, und sicher gab es dort auch genügend aufmüpfige Stänkerer um diese aufopferungsvolle Befreiung zu hintertreiben.





Dr. med. Gernot Zumtobel, 6840 Götzis