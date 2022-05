Ukraine - Frieden ohne Waffen?

Einige deutsche Prominente appellierten in einem offenen Brief an den Bundeskanzler Scholz, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Sie warnen vor der Gefahr eines dritten Weltkriegs. Unter einem Weltkrieg versteht man einen bewaffneten Konflikt zwischen einer großen Zahl von Staaten, der über mehrere Kontingente hinausgeht und weltweite Bedeutung erlangt. Von beiden Seiten wird ein Weltkrieg nicht angestrebt.

Durch die Lieferung von geeigneten Waffen für die bewegliche Verteidigung der ukrainischen Streitkräfte bleiben die Kampfhandlungen regional begrenzt und die NATO-Mitglieder werden nicht direkt bedroht. Daher gibt es den Spruch: "Die Ukraine verteidigt Europa".

Wegen des starken, nachhaltigen Widerstands der ukrainischen Streitkräfte im Osten und Süden des Landes besteht die Option, dass der russische Präsidenten Putin im bisherigen Geländegewinn einen Erfolg sieht, den er in Moskau präsentieren kann; weitere eigene Verluste will er nicht mehr hinnehmen und daher stimmt er möglicherweise einem Waffenstillstand zu.

Könnte Russland kampflos die Ukraine besetzen, dann wäre die Verlockung sehr groß, den eigenen Einflussbereich zu erweitern. Aufgrund der Bündnisverteidigung der NATO, würde durch einen Angriff auf ein Mitglied, eine gefährliche Situation entstehen.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels