Ukraine jetzt in EU aufnehmen

Die EU ist im Ursprung ein Friedensprojekt und Friedensnobelpreisträgerin. Wir alle sind die EU. Deshalb - nehmen wir die Ukraine sofort in die EU auf. Verhindern wir

damit sofort weitere Tote Stoppen wir dadurch Fluchtbewegungen. Sorgen wir dafür, zum wesentlichen Verhandlungspartner einer neuen Friedensordnung in Europa zu werden. Sorgen wir im Zuge von Förderprogrammen für den wirtschaftlichen Aufbau der Ukraine zum Wohlstand von Gesamteuropa. Durchbrechen wir die teure Aufrüstungslogik. Neben der weiter zu unterstützenden defensiven Widerstandskraft der Ukraine wird nur eine umfassende und sofortige moralische und verteidigungsbereite Haltung zu Frieden und Freiheit in Europa führen.

Erich Grossar, 5324 Faistenau