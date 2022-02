Ukraine - kein Ende des Konflikts in Sicht

Manöver und Truppenbewegungen auf Seiten Russlands und der NATO. Schaut gefährlich aus, jedoch eine Okkupation der Ukraine beabsichtigt der russische Präsident Wladimir Putin kaum.

Selbst das Studium meiner Skripten über "Conflict Management and Negotiation" von der US-Hochschule Inter-American Defense College half mir nicht, um einen geeigneten Lösungsansatz zu finden. Zwischen den USA und Russland herrscht offensichtlich ein unüberbrückbarer Interessenskonflikt, der die Welt noch länger beschäftigen wird. Es bleibt beim Schlagwort Deeskalation, aber die Frage lautet, wie?

Eigentlich wäre die EU der Verhandlungspartner für Russland, doch für Putin ist sie ein politischer Zwerg. Die EU überlässt die Sicherheitspolitik der amerikanisch dominierten NATO. Sie ist weder in Konfliktlösungsformate eingebunden, noch äußern die Repräsentanten zum Ukraine-Konflikt einheitliche Standpunkte. Seit die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel im Ruhestand ist, gibt es in Europa keine politische Autorität, die mit Putin in Augenhöhe verhandeln könnte.

Der Westen steht vor einer neuen Herausforderung: China und Russland wollen künftig wirtschaftlich und militärisch enger zusammenrücken. Beide Länder verlangen ein Ende der NATO-Osterweiterung.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels