Ukraine-Krieg: Ich bin beunruhigt!

Es gibt extrem viele Friedensmanifeste zum Ukraine Krieg. Aber nicht für die Betroffenen, da in keinen dieser Manifesten ein Lösungsansatz zu finden ist. Zuerst einmal zu den Plänen von Russland. Zuerst war die Einnahme der Gesamtukraine geplant - siehe Kriegsbeginn mit Angriffe auf Kiew, Charkiw sogar bis Lemberg (Lwiw).

Dann meinte Putin zu mindestens die gesamte Ostukraine, nachdem er ja schon 2014 die Krim besetzte. Nun gut man könnte auch sagen die Krim wurde von Chruschtschow der Ukraine geschenkt (1954) und weil das "Kind" Ukraine nicht folgsam war, wurde halt das Geschenk wieder weggenommen.

Aber hier entsteht das große Problem. Die Krim macht für Russland nur Sinn, wenn auch fast die gesamte Ostukraine (Cherson, Saporischschja, Donezk, Luhansk), deutlich größer als Österreich, in Zukunft zu Russland gehört.

So zu den Manifesten: Einstellung der Waffenlieferungen? Das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Hier macht man es Putin leicht sein erstes Ziel - die gesamte Ukraine ins Russische Reich einzugliedern, zu erreichen. Dann hat er sein Ziel, Europa zu teilen fast perfekt erreicht. Weißrussland, Ukraine, Republik Moldau bis nach Odessa. Nur das Baltikum fehlt dann. Aber was bedeutet dann die Einnahme der Ukraine? Säuberung! Zigtausend tote und gefangene andersdenkender Gegner Russlands. Also zuerst Waffenstillstand mit Beginn von Friedensgesprächen.

Ja, wahrscheinlich funktionieren Friedensgespräche nur mit Russland und der USA zusammen. Aber es muss natürlich auch die Ukraine eingebunden werden. Was bedeutet dies? Waffenstillstand! Wie ? Die gegnerischen Parteien und Soldaten werden diesen an der Front nicht einhalten. Nur dann wenn man einen "Friedensstreifen" zwischen den Kriegsparteien legen würde. Mit internationalen Militär besetzt. Ob dem Putin zustimmen würde? Kaum. So dann die Verhandlungen. Russland kann auf die oben genannten Regionen nicht verzichten. Was kann man der Ukraine dafür anbieten? Viel, viel Gas gratis? Teile von Weißrussland? Ha, ha, ha

Hier versagt meine Fantasie, wie dies zu lösen ist. Beide Parteien können keinen "Gesichtsverlust" akzeptieren.

Oder es ist dies die Bedingung, welche die Ukraine akzeptieren muss? Da sind zukünftige Kleinkriege vor programmiert. Aber nehmen wir an, es wird von seitens der Ukraine akzeptiert. Hier stelle ich mir die Frage:

Wer verhandelt? Biden mit Putin? Wie können hier dabei die Kriegsverbrechen akzeptiert werden? Es kann nicht sein, dass Zivilbevölkerung mit Kopfschuss hingerichtet wird, Mädchen und Frauen auf ab scheußliche Art vergewaltigt wurden. Kinder entführt. Kriegsgefangene erschossen wurden! Und, und, und…..

Wird Putin hunderte Offiziere namentlich erwähnen und nach Den Haag ausliefern? Nie und nimmer.

Das bedeutet aber auch, wenn wir den Krieg beenden wollen, dass wir all die Kriegsverbrechen sanktionieren müssen. Aber dann sind meine/unsere Moralvorstellungen im Arsch.



Ing. Peter Witasek, 9560 Feldkirchen